Legname minuto per accendere il fuoco
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SOLUZIONE: STIPA
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Perché la soluzione è Stipa? Quando si cerca un materiale per avviare un falò, si pensa a qualcosa di sottile e facilmente infiammabile. La parola che descrive questo elemento è STIPA, un termine che indica un tipo di legno molto fine e leggero. È perfetta per accendere il fuoco, dato che si infiamma rapidamente e aiuta a bruciare il legname più grosso. Quindi, STIPA è ciò che serve per iniziare una fiamma in modo semplice e efficace.
Legname minuto per accendere il fuoco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stipa
Per risolvere la definizione "Legname minuto per accendere il fuoco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stipa'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Legname minuto per accendere il fuoco
- Risposta: STIPA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Stipa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Legname minuto per accendere il fuoco". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con legname: Attrezzi per sgrossare legname
Con minuto: Minuto dettaglio
Con accendere: Si può accendere sull immobile