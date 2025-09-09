Legname minuto per accendere il fuoco

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Legname minuto per accendere il fuoco' è 'Stipa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIPA

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Perché la soluzione è Stipa? Quando si cerca un materiale per avviare un falò, si pensa a qualcosa di sottile e facilmente infiammabile. La parola che descrive questo elemento è STIPA, un termine che indica un tipo di legno molto fine e leggero. È perfetta per accendere il fuoco, dato che si infiamma rapidamente e aiuta a bruciare il legname più grosso. Quindi, STIPA è ciò che serve per iniziare una fiamma in modo semplice e efficace.

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Legname minuto per accendere il fuoco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stipa

Per risolvere la definizione "Legname minuto per accendere il fuoco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stipa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Legname minuto per accendere il fuoco

Legname minuto per accendere il fuoco Risposta: STIPA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

S Savona T Torino I Imola P Padova A Ancona

La soluzione 'Stipa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Legname minuto per accendere il fuoco". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.