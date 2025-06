Attrezzi per sgrossare legname nei cruciverba: la soluzione è Asce

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Attrezzi per sgrossare legname' è 'Asce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASCE

Curiosità e Significato di Asce

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Asce, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Asce? L'**asce** è uno strumento tradizionale utilizzato per sgrossare o dividere il legname, rimuovendo le parti più grandi e preparandolo per le fasi successive di lavorazione. Con la sua lama affilata e robusta, permette di affrontare anche i tronchi più duri con facilità, rendendo più semplice il lavoro del carpentiere o del falegname. È un attrezzo fondamentale in falegnameria e nel lavoro con il legno.

Come si scrive la soluzione Asce

Hai trovato la definizione "Attrezzi per sgrossare legname" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A R M T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAMA" TRAMA

