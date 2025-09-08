Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel' è 'Terrier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TERRIER
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Perché la soluzione è Terrier? Il terrier è un gruppo di cani nota per il carattere vivace e la determinazione, spesso impiegati nella caccia e nella protezione. Tra i vari terrier, il Jack Russel si distingue per la sua energia, intelligenza e coraggio. Questi cani sono apprezzati per la loro agilità e capacità di affrontare terreni difficili, mantenendo un atteggiamento deciso e affettuoso con i proprietari. La loro presenza è spesso sinonimo di vitalità e spirito combattivo.
Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Terrier
Questa pagina è dedicata alla definizione "Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Terrier'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel
- Risposta: TERRIER
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: R
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Terrier' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con gruppo: I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica
Con appartiene: Secolare che non appartiene al clero