Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel

Luca Bianchi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel' è 'Terrier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRIER

Vuoi approfondire la risposta Terrier? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Terrier? Il terrier è un gruppo di cani nota per il carattere vivace e la determinazione, spesso impiegati nella caccia e nella protezione. Tra i vari terrier, il Jack Russel si distingue per la sua energia, intelligenza e coraggio. Questi cani sono apprezzati per la loro agilità e capacità di affrontare terreni difficili, mantenendo un atteggiamento deciso e affettuoso con i proprietari. La loro presenza è spesso sinonimo di vitalità e spirito combattivo.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Terrier'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Terrier

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Terrier'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel
  • Risposta: TERRIER
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: T______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
R Roma
R Roma
I Imola
E Empoli
R Roma

La soluzione 'Terrier' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ruolo militare a cui appartiene il tenente Il genere di insetti cui appartiene il tarlo L ordine degli uccelli a cui appartiene il rondone Il genere di anatre cui appartiene il germano Il gruppo musicale a cui partecipò Luciano Ligabue 

Altre definizioni collegate

Con gruppo: I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica 

Con appartiene: Secolare che non appartiene al clero 