Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel' è 'Terrier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRIER

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Perché la soluzione è Terrier? Il terrier è un gruppo di cani nota per il carattere vivace e la determinazione, spesso impiegati nella caccia e nella protezione. Tra i vari terrier, il Jack Russel si distingue per la sua energia, intelligenza e coraggio. Questi cani sono apprezzati per la loro agilità e capacità di affrontare terreni difficili, mantenendo un atteggiamento deciso e affettuoso con i proprietari. La loro presenza è spesso sinonimo di vitalità e spirito combattivo.

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Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Terrier

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Terrier'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel

Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel Risposta: TERRIER

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: T______

T______ Inizia con: T

T Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

T Torino E Empoli R Roma R Roma I Imola E Empoli R Roma

La soluzione 'Terrier' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gruppo di cani a cui appartiene il Jack Russel". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.