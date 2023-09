Il genere di anatre cui appartiene il germano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere di anatre cui appartiene il germano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Significato/Curiosita : Il genere di anatre cui appartiene il germano

Sott'acqua (anatre tuffatrici, smerghi, anatre dalla coda rigida) di muoversi a loro perfetto agio nell'elemento liquido. pochissime anatre (citiamo lo... anas s.p.a. è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

