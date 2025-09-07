Essere combacianti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Essere combacianti' è 'Aderire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADERIRE

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Perché la soluzione è Aderire? Aderire significa unirsi strettamente a qualcosa, come un elemento che si incastra perfettamente in un altro, creando un collegamento saldo. Quando due superfici aderiscono, si ottiene una connessione senza spazi vuoti, garantendo stabilità e continuità. Questo termine si applica anche a concetti più astratti, come mentalità o opinioni che si integrano senza contrasti. La capacità di aderire implica compatibilità e coesione, elementi fondamentali per il buon funzionamento di sistemi complessi e relazioni durature.

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Essere combacianti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Aderire

La soluzione associata alla definizione "Essere combacianti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Aderire'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Essere combacianti

Essere combacianti Risposta: ADERIRE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: A______

A______ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona D Domodossola E Empoli R Roma I Imola R Roma E Empoli

La soluzione 'Aderire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Essere combacianti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.