Viaggia nello spazio

Home / Soluzioni Cruciverba / Viaggia nello spazio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Viaggia nello spazio' è 'Cosmonauta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSMONAUTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viaggia nello spazio" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: ASTRONAUTA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viaggia nello spazio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cosmonauta? Una donna che esplora l'universo, vivendo avventure tra le stelle e i pianeti. È un'astronauta che si dedica a scoperte e ricerche oltre la Terra, affrontando sfide e pericoli in ambienti ostili. La sua missione è spingersi oltre i confini conosciuti, contribuendo alla conoscenza dell'universo e portando avanti l'esplorazione spaziale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Viaggia nello spazio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cosmonauta

La soluzione associata alla definizione "Viaggia nello spazio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viaggia nello spazio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cosmonauta:

C Como O Otranto S Savona M Milano O Otranto N Napoli A Ancona U Udine T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viaggia nello spazio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indossa la tuta spazialeIl pilota interplanetarioI quotidiani le dedicano ampio spazioSpazio circoscrittoSpazio a perdita d occhioViaggia con tante autoSpazio fra le rampe