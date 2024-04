La Soluzione ♚ Spazio circoscritto La definizione e la soluzione di 4 lettere: Spazio circoscritto. AREA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Spazio circoscritto: Cutanee rilevabili su entrambi i lati dell'apertura della vulva, nello spazio circoscritto dalle grandi labbra. anticamente venivano anche chiamate ninfe. le... L'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno spazio, ovvero la misura dell'estensione di una superficie. Come per le altre misure di natura geometrica, per la precisione si dovrebbe distinguere fra la regione bidimensionale (insieme di punti) e la sua area (valore numerico associato alla precedente). Spesso però nel parlare comune, ma anche in esposizioni scientifiche, il termine area e il termine superficie vengono ... Altre Definizioni con area; spazio; circoscritto; Circoscritta in medicina; Una delle Eolie; S alza e s abbassa continuamente; Lasciare spazio ad altri farsi; Lo spazio tra due righe di stampa; Uno spazio pubblicitario online;

La risposta a Spazio circoscritto

AREA

A

R

E

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Spazio circoscritto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.