Così sono detti i capelli marroni

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così sono detti i capelli marroni' è 'Castani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTANI

Perchè la soluzione è Castani? I capelli castani sono molto diffusi e vanno dal colore cioccolato a sfumature più chiare. Spesso sono scelti per il loro aspetto naturale e versatile, che si adatta facilmente a diversi stili e colori di pelle. Un colore che dona calore e naturalezza a chi li porta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Così sono detti i capelli marroni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Castani

La definizione "Così sono detti i capelli marroni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Castani'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Così sono detti i capelli marroni
  • Risposta: CASTANI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
S Savona
T Torino
A Ancona
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Castani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così sono detti i capelli marroni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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