Così sono detti i capelli marroni
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SOLUZIONE: CASTANI
Perchè la soluzione è Castani? I capelli castani sono molto diffusi e vanno dal colore cioccolato a sfumature più chiare. Spesso sono scelti per il loro aspetto naturale e versatile, che si adatta facilmente a diversi stili e colori di pelle. Un colore che dona calore e naturalezza a chi li porta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Così sono detti i capelli marroni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Castani
La definizione "Così sono detti i capelli marroni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Castani'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Così sono detti i capelli marroni
- Risposta: CASTANI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Castani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Così sono detti i capelli marroni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con detti: Sono detti gli Azzurrini del calcio: è la Nazionale 21
Con capelli: Ciocca di capelli avvolti a forma di stretta voluta
Con marroni: Piantagioni di marroni