La definizione e la soluzione di 4 lettere: La sei colpi nella fondina dei pistoleros. COLT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Colt M1911, designata dalla U.S. Army come Automatic Pistol, Caliber .45, M1911 (pistola automatica M1911 calibro .45), è una pistola semiautomatica ad azione singola, progettata da John Browning per le cartucce .45 ACP e prodotta dalla Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company, quando fu assegnata nel 1911 come pistola d'ordinanza delle United States Armed Forces, fino al 1985. Venne largamente usata nella prima e nella seconda guerra mondiale, e nelle guerre di Corea e Vietnam. Ne sono stati prodotti 2 700 000 esemplari in totale, nelle versioni M1911 e M1911A1.

puledro m sing

giovane cavallo o altro equino fino al raggiungimento della capacità riproduttiva (raro) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

pu | lé | dro

Pronuncia

IPA: /pu'ledro/

Etimologia / Derivazione

Dal latino medievale pullètrus, a sua volta derivato dal latino pullus nel significato di giovane animale.

