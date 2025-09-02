Lombatina ai ferri

Home / Soluzioni Cruciverba / Lombatina ai ferri

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lombatina ai ferri' è 'Paillard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAILLARD

Vuoi approfondire la risposta Paillard? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Paillard? La lombatina ai ferri è un piatto semplice e gustoso, apprezzato per la sua carne tenera e saporita. Preparata alla griglia, questa tecnica permette di ottenere una cottura uniforme e un gusto autentico, esaltando la qualità della carne. La sua semplicità la rende perfetta per un pranzo informale o una cena tra amici, lasciando sempre il desiderio di un altro assaggio.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Paillard' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lombatina ai ferri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Paillard

Se la definizione "Lombatina ai ferri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paillard'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lombatina ai ferri

Lombatina ai ferri Risposta: PAILLARD

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: P_______

P_______ Inizia con: P

P Finisce con: D

Le 8 lettere della soluzione

P Padova A Ancona I Imola L Livorno L Livorno A Ancona R Roma D Domodossola

La soluzione 'Paillard' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lombatina ai ferri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.