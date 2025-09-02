Lombatina ai ferri
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SOLUZIONE: PAILLARD
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Perché la soluzione è Paillard? La lombatina ai ferri è un piatto semplice e gustoso, apprezzato per la sua carne tenera e saporita. Preparata alla griglia, questa tecnica permette di ottenere una cottura uniforme e un gusto autentico, esaltando la qualità della carne. La sua semplicità la rende perfetta per un pranzo informale o una cena tra amici, lasciando sempre il desiderio di un altro assaggio.
Lombatina ai ferri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Paillard
Se la definizione "Lombatina ai ferri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paillard'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lombatina ai ferri
- Risposta: PAILLARD
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: P_______
- Inizia con: P
- Finisce con: D
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Paillard' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lombatina ai ferri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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