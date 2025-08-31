Molto più che fredda
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molto più che fredda' è 'Gelida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GELIDA
Perchè la soluzione è Gelida? GELIDA descrive qualcosa che va oltre la semplice freddezza, trasmettendo un senso di freddo intenso e distante. È come un vento glaciale che penetra senza pietà, lasciando un'impressione di isolamento e distacco, molto più di una normale temperatura bassa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Molto più che fredda
- Risposta: GELIDA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Molto più che fredda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gelida
In presenza della definizione "Molto più che fredda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gelida'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Gelida' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Molto più che fredda". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Molto più che entusiasta in visibilio Vale molto più di un sì Molto più che secolari Relativo alla stagione più fredda È la più fredda regione della Russia
Altre definizioni collegate
Con molto: Molto pericolosi per la salute
Con fredda: Alcuni hanno la tavola fredda