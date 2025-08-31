Molto più che fredda

Anna Gallo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molto più che fredda' è 'Gelida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GELIDA

Perchè la soluzione è Gelida? GELIDA descrive qualcosa che va oltre la semplice freddezza, trasmettendo un senso di freddo intenso e distante. È come un vento glaciale che penetra senza pietà, lasciando un'impressione di isolamento e distacco, molto più di una normale temperatura bassa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Molto più che fredda
  • Risposta: GELIDA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: G_____
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A
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Molto più che fredda nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Gelida

In presenza della definizione "Molto più che fredda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gelida'.

Le 6 lettere della soluzione

G Genova
E Empoli
L Livorno
I Imola
D Domodossola
A Ancona

La soluzione 'Gelida' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Molto più che fredda". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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