Molto più che secolari

Tali moti si verificano a causa dell'azione gravitazionale che gli altri corpi esercitano sul nostro pianeta, provocando variazioni nella posizione della Terra nello spazio. I moti millenari sono movimenti che la Terra compie in tempi lunghi migliaia di anni, di cui non siamo in grado di osservare direttamente le conseguenze, che producono mutamenti interessanti dal punto di vista geologico (ad esempio, le glaciazioni) ma sono ininfluenti nel corso di una vita umana.

Italiano: Aggettivo: millenario ( approfondimento) m sing . di mille anni Quell'albero è millenario!.. che accade ogni mille anni. Sostantivo: millenario . millesimo anniversario. Sillabazione: mil | le | nà | rio. Pronuncia: IPA: /'millenario/ . Etimologia / Derivazione: dal latino millenarius cioè "che contiene il numero di mille" . Parole derivate: bimillenario, millenaristico, trimillenario, ultramillenario.