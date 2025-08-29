Si portano dietro per andare in vacanza
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si portano dietro per andare in vacanza' è 'Bagagli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BAGAGLI
Perchè la soluzione è Bagagli? Quando si parte per le vacanze, si scelgono con cura le cose da portare con sé. I bagagli sono essenziali per contenere vestiti, oggetti personali e ricordi, rendendo il viaggio più comodo e organizzato, pronti a scoprire nuove esperienze senza preoccupazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si portano dietro per andare in vacanza
- Risposta: BAGAGLI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: B______
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Si portano dietro per andare in vacanza nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bagagli
Quando la definizione "Si portano dietro per andare in vacanza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bagagli'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Bagagli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si portano dietro per andare in vacanza". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Dove si abbattono portano dolore Si porta dietro alle spalle Si portano a Cervinia Lo si monta per andare in settimana bianca Si prendono per andare di corpo
Altre definizioni collegate
Con portano: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca
Con dietro: La mangia chi sta dietro
Con andare: Il tasto del computer che si usa per andare a capo