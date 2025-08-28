Una terrazza coperta sul tetto
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una terrazza coperta sul tetto' è 'Altana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALTANA
Perchè la soluzione è Altana? L'ALTANA è uno spazio all'aperto situato sul tetto di un edificio, spesso coperto da una struttura che protegge dal sole e dalla pioggia. È un luogo ideale per rilassarsi, godersi il panorama o organizzare piccole riunioni con amici, offrendo un angolo di privacy in alto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una terrazza coperta sul tetto
- Risposta: ALTANA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Una terrazza coperta sul tetto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Altana
Per risolvere la definizione "Una terrazza coperta sul tetto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Altana'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Altana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una terrazza coperta sul tetto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una panoramica terrazza coperta sul tetto Una terrazza sul tetto Una terrazza coperta Una loggia coperta sopra il tetto Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto
Altre definizioni collegate
Con terrazza: Lo Scola regista de La terrazza
Con coperta: Ancorano alberi in coperta
Con tetto: Vivere sotto lo stesso tetto