Una terrazza coperta sul tetto

Alessia Mogavero | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una terrazza coperta sul tetto' è 'Altana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTANA

Perchè la soluzione è Altana? L'ALTANA è uno spazio all'aperto situato sul tetto di un edificio, spesso coperto da una struttura che protegge dal sole e dalla pioggia. È un luogo ideale per rilassarsi, godersi il panorama o organizzare piccole riunioni con amici, offrendo un angolo di privacy in alto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una terrazza coperta sul tetto
  • Risposta: ALTANA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Altana'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una terrazza coperta sul tetto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Altana

Per risolvere la definizione "Una terrazza coperta sul tetto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Altana'.

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
T Torino
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Altana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una terrazza coperta sul tetto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una panoramica terrazza coperta sul tetto Una terrazza sul tetto Una terrazza coperta Una loggia coperta sopra il tetto Ognuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tetto 

Altre definizioni collegate

Con terrazza: Lo Scola regista de La terrazza 

Con coperta: Ancorano alberi in coperta 

Con tetto: Vivere sotto lo stesso tetto 