Una terrazza coperta sul tetto

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una terrazza coperta sul tetto' è 'Altana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTANA

Perchè la soluzione è Altana? L'ALTANA è uno spazio all'aperto situato sul tetto di un edificio, spesso coperto da una struttura che protegge dal sole e dalla pioggia. È un luogo ideale per rilassarsi, godersi il panorama o organizzare piccole riunioni con amici, offrendo un angolo di privacy in alto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una terrazza coperta sul tetto

Una terrazza coperta sul tetto Risposta: ALTANA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: A

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Una terrazza coperta sul tetto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Altana

Per risolvere la definizione "Una terrazza coperta sul tetto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Altana'.

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

La soluzione 'Altana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una terrazza coperta sul tetto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.