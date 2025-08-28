Il secondo aeroporto di Milano
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SOLUZIONE: LINATE
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Perché la soluzione è Linate? Linate è il secondo aeroporto di Milano, situato vicino al centro cittadino. È molto usato per voli nazionali e europei, grazie alla sua posizione strategica che permette di raggiungere rapidamente il cuore della città. La struttura è moderna e ben collegata con i mezzi di trasporto pubblico, facilitando spostamenti veloci e comodi. La sua importanza cresce con il passare degli anni, diventando un punto di riferimento per molti viaggiatori.
Il secondo aeroporto di Milano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Linate
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il secondo aeroporto di Milano
- Risposta: LINATE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Linate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il secondo aeroporto di Milano". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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