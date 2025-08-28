Il secondo aeroporto di Milano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il secondo aeroporto di Milano' è 'Linate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LINATE

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Perché la soluzione è Linate? Linate è il secondo aeroporto di Milano, situato vicino al centro cittadino. È molto usato per voli nazionali e europei, grazie alla sua posizione strategica che permette di raggiungere rapidamente il cuore della città. La struttura è moderna e ben collegata con i mezzi di trasporto pubblico, facilitando spostamenti veloci e comodi. La sua importanza cresce con il passare degli anni, diventando un punto di riferimento per molti viaggiatori.

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Il secondo aeroporto di Milano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Linate

In presenza della definizione "Il secondo aeroporto di Milano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Linate'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il secondo aeroporto di Milano

Il secondo aeroporto di Milano Risposta: LINATE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno I Imola N Napoli A Ancona T Torino E Empoli

La soluzione 'Linate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il secondo aeroporto di Milano". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.