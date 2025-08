Aeroporto romano secondo a Fiumicino nei cruciverba: la soluzione è Ciampino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aeroporto romano secondo a Fiumicino' è 'Ciampino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIAMPINO

Curiosità e Significato di Ciampino

Perché la soluzione è Ciampino? Ciampino è l'aeroporto di Roma situato vicino alla città, spesso usato per voli nazionali ed economici. È conosciuto anche come Aeroporto di Roma-Ciampino ed è una valida alternativa a Fiumicino, soprattutto per compagnie low-cost. La sua posizione strategica e i prezzi competitivi lo rendono una scelta popolare tra viaggiatori e turisti in partenza dalla capitale italiana.

Come si scrive la soluzione Ciampino

Stai cercando la risposta alla definizione "Aeroporto romano secondo a Fiumicino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

