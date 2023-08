L aeroporto di Milano nel comune di Ferno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aeroporto di Milano nel comune di Ferno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MALPENSA

Significato/Curiosita : L aeroporto di milano nel comune di ferno

ferno (terminal 1) e lonate pozzolo (parte del sedime aeroportuale) in provincia di varese, nel cosiddetto altomilanese; è il principale aeroporto di... Disambiguazione – "malpensa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi malpensa (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento aeroporti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

