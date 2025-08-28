Si dice di un individuo che ispira poca fiducia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dice di un individuo che ispira poca fiducia' è 'Losco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOSCO

Perché la soluzione è Losco? Quando si parla di una persona poco affidabile, si usa spesso il termine losco. Questo aggettivo descrive qualcuno di sospetto o di cui si diffida facilmente, creando un senso di incertezza. La parola evoca immagini di comportamenti poco chiari e di una presenza che non trasmette sicurezza. Un individuo losco può suscitare diffidenza e mettere in discussione le proprie intenzioni.

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Si dice di un individuo che ispira poca fiducia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Losco

La definizione "Si dice di un individuo che ispira poca fiducia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Losco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si dice di un individuo che ispira poca fiducia

Si dice di un individuo che ispira poca fiducia Risposta: LOSCO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: L____

L____ Inizia con: L

L Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

L Livorno O Otranto S Savona C Como O Otranto

La soluzione 'Losco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dice di un individuo che ispira poca fiducia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.