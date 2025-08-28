Si dice di un individuo che ispira poca fiducia
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SOLUZIONE: LOSCO
Perché la soluzione è Losco? Quando si parla di una persona poco affidabile, si usa spesso il termine losco. Questo aggettivo descrive qualcuno di sospetto o di cui si diffida facilmente, creando un senso di incertezza. La parola evoca immagini di comportamenti poco chiari e di una presenza che non trasmette sicurezza. Un individuo losco può suscitare diffidenza e mettere in discussione le proprie intenzioni.
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Si dice di un individuo che ispira poca fiducia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Losco
La definizione "Si dice di un individuo che ispira poca fiducia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Losco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si dice di un individuo che ispira poca fiducia
- Risposta: LOSCO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: L____
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Losco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si dice di un individuo che ispira poca fiducia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dice di individuo che ispira poca fiducia Si dice d individuo che abbia doppia serie di cromosomi Si dice indicando Si dice ammettendo Si dice dei propri comodi
Altre definizioni collegate
Con individuo: Uno spregevole individuo
Con ispira: Al suo ponte si ispira una canzone alpina
Con fiducia: Un impiegato di fiducia