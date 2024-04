La Soluzione ♚ Si dice d individuo che abbia doppia serie di cromosomi

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DIPLOIDE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si dice d individuo che abbia doppia serie di cromosomi: Tetramero si dice di un fiore diviso in 4 parti. tetraploide in una pianta indica un nucleo contenente un numero doppio di coppie di cromosomi. tirso infiorescenza... La diploidia è la condizione in cui nelle cellule somatiche di un organismo vivente sono presenti due copie per ogni cromosoma, definite cromosomi omologhi. La condizione diploide viene spesso indicata con il simbolo "2n", ad indicare le due copie del corredo cromosomico aploide "n", caratteristico della specie. La diploidia è in genere il risultato della riproduzione sessuata. Le copie di un cromosoma sono geneticamente identiche (ma con alleli differenti provenienti dai due genitori), tranne nel caso dei cromosomi legati al sesso nel maschio, dove, anziché due copie del cromosoma X come nella femmina, a un X è associato un diverso ...

Altre Definizioni con diploide; dice; individuo; abbia; doppia; serie; cromosomi;