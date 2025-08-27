Un cesto di vimini

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cesto di vimini' è 'Paniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANIERE

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Perché la soluzione è Paniere? Un paniere è un contenitore di vimini, spesso usato per portare frutta, pane o altri alimenti. La sua struttura leggera e resistente permette di trasportare facilmente le cose quotidiane. Si trova spesso nelle case o nei mercati, dove la praticità si unisce a un tocco di tradizione. Questo oggetto semplice e pratico accompagna molte persone nelle attività di tutti i giorni. È un esempio di come materiali naturali possano essere trasformati in oggetti utili.

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Un cesto di vimini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paniere

In presenza della definizione "Un cesto di vimini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paniere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un cesto di vimini

Un cesto di vimini Risposta: PANIERE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Paniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cesto di vimini". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.