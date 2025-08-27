Un cesto di vimini
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un cesto di vimini' è 'Paniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PANIERE
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Perché la soluzione è Paniere? Un paniere è un contenitore di vimini, spesso usato per portare frutta, pane o altri alimenti. La sua struttura leggera e resistente permette di trasportare facilmente le cose quotidiane. Si trova spesso nelle case o nei mercati, dove la praticità si unisce a un tocco di tradizione. Questo oggetto semplice e pratico accompagna molte persone nelle attività di tutti i giorni. È un esempio di come materiali naturali possano essere trasformati in oggetti utili.
Un cesto di vimini nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Paniere
In presenza della definizione "Un cesto di vimini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Paniere'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un cesto di vimini
- Risposta: PANIERE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Paniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un cesto di vimini". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo La bacchetta di vimini un tempo usata dai pastori Sa intrecciare i vimini Il cesto dei beni valutati per l Istat La tecnica di lavorazione dei vimini
Altre definizioni collegate
Con cesto: Si mette nel cesto da picnic
Con vimini: L albero da cui si ricavano i vimini