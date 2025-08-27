Infiammazione che colpisce l occhio
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Infiammazione che colpisce l occhio' è 'Irite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IRITE
Vuoi approfondire la risposta Irite? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Irite? L'irite è un'infiammazione che interessa la parte anteriore dell'occhio, coinvolgendo principalmente l'iride e il corpo ciliare. Questa condizione può essere causata da infezioni, traumi o malattie autoimmuni, e si manifesta con sintomi come dolore, rossore e sensibilità alla luce. La presenza di irite può influenzare la visione e richiede un intervento tempestivo per prevenire complicazioni. La diagnosi accurata e il trattamento adeguato sono fondamentali per il recupero dell'occhio.
Infiammazione che colpisce l occhio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irite
Per risolvere la definizione "Infiammazione che colpisce l occhio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irite'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Infiammazione che colpisce l occhio
- Risposta: IRITE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Irite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Infiammazione che colpisce l occhio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un infiammazione dell occhio Infiammazione dell occhio Un infiammazione all occhio che riduce la vista L infiammazione che colpisce il trigemino Colpisce l occhio
Altre definizioni collegate
Con infiammazione: L infiammazione della mucosa dell intestino tenue
Con colpisce: Si colpisce nel ping pong
Con occhio: L occhio dell osservatorio