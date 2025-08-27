Infiammazione che colpisce l occhio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Infiammazione che colpisce l occhio' è 'Irite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRITE

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Perché la soluzione è Irite? L'irite è un'infiammazione che interessa la parte anteriore dell'occhio, coinvolgendo principalmente l'iride e il corpo ciliare. Questa condizione può essere causata da infezioni, traumi o malattie autoimmuni, e si manifesta con sintomi come dolore, rossore e sensibilità alla luce. La presenza di irite può influenzare la visione e richiede un intervento tempestivo per prevenire complicazioni. La diagnosi accurata e il trattamento adeguato sono fondamentali per il recupero dell'occhio.

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Infiammazione che colpisce l occhio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irite

Per risolvere la definizione "Infiammazione che colpisce l occhio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irite'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Infiammazione che colpisce l occhio

Infiammazione che colpisce l occhio Risposta: IRITE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: I____

I____ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

I Imola R Roma I Imola T Torino E Empoli

La soluzione 'Irite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Infiammazione che colpisce l occhio". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.