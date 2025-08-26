Un liquore con lo stesso colore della vodka

Angelo Caputo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un liquore con lo stesso colore della vodka' è 'Gin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un liquore con lo stesso colore della vodka
  • Risposta: GIN
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: G__
  • Inizia con: G
  • Finisce con: N
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Un liquore con lo stesso colore della vodka nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Gin

Quando la definizione "Un liquore con lo stesso colore della vodka" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gin'.

Le 3 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
N Napoli

La soluzione 'Gin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un liquore con lo stesso colore della vodka". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con liquore: Un liquore bevuto come digestivo 

Con stesso: Vivere sotto lo stesso tetto 

Con colore: Di colore rosso vivo 