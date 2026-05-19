Un liquore bevuto come digestivo

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un liquore bevuto come digestivo' è 'Amaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMARO

Perché la soluzione è Amaro? L'amaro è un liquore consumato spesso dopo i pasti per favorire la digestione. La sua composizione include aromi naturali come erbe, radici e agrumi, che conferiscono un gusto intenso e complesso. La sua tradizione risale a secoli fa, quando veniva preparato con metodi artigianali e tramandato di generazione in generazione. L'amaro si distingue per il suo sapore amaro e aromatico, che lo rende ideale per chi cerca un'esperienza gustativa unica.

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Un liquore bevuto come digestivo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amaro

Per risolvere la definizione "Un liquore bevuto come digestivo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Amaro'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un liquore bevuto come digestivo
  • Risposta: AMARO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
M Milano
A Ancona
R Roma
O Otranto

La soluzione 'Amaro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un liquore bevuto come digestivo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con liquore: Contiene solo due dita di liquore 

Con bevuto: brulé: va bevuto caldo 

Con digestivo: Un liquore digestivo amarissimo 