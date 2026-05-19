Un liquore bevuto come digestivo
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SOLUZIONE: AMARO
Perché la soluzione è Amaro? L'amaro è un liquore consumato spesso dopo i pasti per favorire la digestione. La sua composizione include aromi naturali come erbe, radici e agrumi, che conferiscono un gusto intenso e complesso. La sua tradizione risale a secoli fa, quando veniva preparato con metodi artigianali e tramandato di generazione in generazione. L'amaro si distingue per il suo sapore amaro e aromatico, che lo rende ideale per chi cerca un'esperienza gustativa unica.
Un liquore bevuto come digestivo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Amaro
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un liquore bevuto come digestivo
- Risposta: AMARO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Amaro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un liquore bevuto come digestivo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con liquore: Contiene solo due dita di liquore
Con bevuto: brulé: va bevuto caldo
Con digestivo: Un liquore digestivo amarissimo