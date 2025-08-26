Ignoranti, prive di sufficiente cultura
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SOLUZIONE: ILLETTERATE
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Perché la soluzione è Illetterate? Una persona considerata ILLETTERATA è chi non possiede una sufficiente cultura generale, spesso a causa di mancanza di accesso all'istruzione o di scarso interesse per l'apprendimento. Questa condizione si manifesta attraverso il limite nella comprensione di testi scritti, nelle capacità di comunicazione e nella partecipazione attiva alla vita sociale e culturale. L'assenza di competenze di base rende difficile affrontare le sfide quotidiane e contribuire pienamente alla società. La mancanza di conoscenza può influenzare negativamente le opportunità di crescita personale.
Ignoranti, prive di sufficiente cultura nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Illetterate
Se la definizione "Ignoranti, prive di sufficiente cultura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Illetterate'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ignoranti, prive di sufficiente cultura
- Risposta: ILLETTERATE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: I__________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Illetterate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ignoranti, prive di sufficiente cultura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con ignoranti: Ignoranti presuntuosi
Con prive: Zone prive di alture
Con sufficiente: Che dà sufficiente compenso