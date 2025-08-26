Ignoranti, prive di sufficiente cultura

Alessia Mogavero | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ignoranti, prive di sufficiente cultura' è 'Illetterate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILLETTERATE

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Perché la soluzione è Illetterate? Una persona considerata ILLETTERATA è chi non possiede una sufficiente cultura generale, spesso a causa di mancanza di accesso all'istruzione o di scarso interesse per l'apprendimento. Questa condizione si manifesta attraverso il limite nella comprensione di testi scritti, nelle capacità di comunicazione e nella partecipazione attiva alla vita sociale e culturale. L'assenza di competenze di base rende difficile affrontare le sfide quotidiane e contribuire pienamente alla società. La mancanza di conoscenza può influenzare negativamente le opportunità di crescita personale.

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Ignoranti, prive di sufficiente cultura nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Illetterate

Se la definizione "Ignoranti, prive di sufficiente cultura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Illetterate'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ignoranti, prive di sufficiente cultura
  • Risposta: ILLETTERATE
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: I__________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

I Imola
L Livorno
L Livorno
E Empoli
T Torino
T Torino
E Empoli
R Roma
A Ancona
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Illetterate' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ignoranti, prive di sufficiente cultura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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