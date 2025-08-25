Ne vanno ghiotti Cip e Ciop

Luca Bianchi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ne vanno ghiotti Cip e Ciop' è 'Ghiande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GHIANDE

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Perché la soluzione è Ghiande? Cip e Ciop sono personaggi amati dai bambini, spesso associati a storie di avventure e divertimento. La loro presenza suscita grande entusiasmo tra i più piccoli, che amano seguirli nelle loro imprese. La frase

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Ne vanno ghiotti Cip e Ciop nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ghiande

La definizione "Ne vanno ghiotti Cip e Ciop" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ghiande'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ne vanno ghiotti Cip e Ciop
  • Risposta: GHIANDE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
H Hotel
I Imola
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
E Empoli

La soluzione 'Ghiande' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne vanno ghiotti Cip e Ciop". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con vanno: Vanno a meditare nelle pagode 

Con ghiotti: Ortaggi di cui sono ghiotti gli asini 