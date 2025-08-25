Ne vanno ghiotti Cip e Ciop
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SOLUZIONE: GHIANDE
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Perché la soluzione è Ghiande? Cip e Ciop sono personaggi amati dai bambini, spesso associati a storie di avventure e divertimento. La loro presenza suscita grande entusiasmo tra i più piccoli, che amano seguirli nelle loro imprese. La frase
Ne vanno ghiotti Cip e Ciop nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ghiande
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ne vanno ghiotti Cip e Ciop
- Risposta: GHIANDE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ghiande' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne vanno ghiotti Cip e Ciop". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con vanno: Vanno a meditare nelle pagode
Con ghiotti: Ortaggi di cui sono ghiotti gli asini