Il salume di Bologna

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il salume di Bologna' è 'Mortadella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORTADELLA

Perchè la soluzione è Mortadella? La mortadella è un salume tipico di Bologna, noto per la sua consistenza morbida e il sapore delicato. Viene spesso affettata sottilmente e servita come antipasto o in panini, portando un tocco di tradizione e gusto semplice sulla tavola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il salume di Bologna

Il salume di Bologna Risposta: MORTADELLA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: M_________

M_________ Inizia con: M

M Finisce con: A

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Il salume di Bologna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mortadella

In presenza della definizione "Il salume di Bologna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mortadella'.

Le 10 lettere della soluzione

M Milano O Otranto R Roma T Torino A Ancona D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

La soluzione 'Mortadella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il salume di Bologna". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.