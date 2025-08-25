Il salume di Bologna
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SOLUZIONE: MORTADELLA
Perchè la soluzione è Mortadella? La mortadella è un salume tipico di Bologna, noto per la sua consistenza morbida e il sapore delicato. Viene spesso affettata sottilmente e servita come antipasto o in panini, portando un tocco di tradizione e gusto semplice sulla tavola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il salume di Bologna
- Risposta: MORTADELLA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: M_________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Il salume di Bologna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mortadella
In presenza della definizione "Il salume di Bologna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mortadella'.
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Mortadella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il salume di Bologna". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Con bologna: Diedero nome a una famosa torre di Bologna