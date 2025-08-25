Il salume di Bologna

Luca Bianchi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il salume di Bologna' è 'Mortadella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORTADELLA

Perchè la soluzione è Mortadella? La mortadella è un salume tipico di Bologna, noto per la sua consistenza morbida e il sapore delicato. Viene spesso affettata sottilmente e servita come antipasto o in panini, portando un tocco di tradizione e gusto semplice sulla tavola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il salume di Bologna
  • Risposta: MORTADELLA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: M_________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A
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Il salume di Bologna nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mortadella

In presenza della definizione "Il salume di Bologna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mortadella'.

Le 10 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
R Roma
T Torino
A Ancona
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Mortadella' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il salume di Bologna". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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