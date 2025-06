Che rimane limitrofo attaccato nei cruciverba: la soluzione è Adiacente

Home / Soluzioni Cruciverba / Che rimane limitrofo attaccato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che rimane limitrofo attaccato' è 'Adiacente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADIACENTE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Adiacente? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Adiacente.

Perché la soluzione è Adiacente? Adiacente indica qualcosa che si trova immediatamente vicino o attaccato a un'altra cosa, senza spazi o distanze tra loro. È usato spesso per descrivere elementi vicini in modo diretto, come stanze, oggetti o aree geografiche. In sostanza, quando qualcosa è adiacente, condivide un confine o un limite con qualcos'altro, creando un collegamento stretto e visibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vicino in senso geograficoViè attaccato il braccioÈ attaccato alla cotennaÈ attaccato alla scapola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Che rimane limitrofo attaccato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

L M E O P I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IL TEMPO" IL TEMPO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.