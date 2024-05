La Soluzione ♚ Un comune confinante con Milano nord La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRESSO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un comune confinante con Milano nord. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BRESSO

Significato della soluzione per: Un comune confinante con milano nord Bresso (Bress in dialetto milanese, AFI: ['brs]) è un comune italiano di 26 031 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia, totalmente conurbato con il capoluogo e confinante con Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino. Il comune fa parte del territorio del Nord Milano.

Altre Definizioni con bresso; comune; confinante; milano; nord;