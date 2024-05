La Soluzione ♚ Un quartiere confinante con il Tamigi e la City La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EAST END . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EASTEND

Significato della soluzione per: Un quartiere confinante con il tamigi e la city L'East End di Londra (in inglese East End of London, "Estremità Orientale di Londra"), spesso indicato all'interno dell'area londinese semplicemente come East End, è un'area di Londra situata ad est della City (il centro storico e finanziario) e a nord del Tamigi benché non siano stabiliti dei confini formali.

