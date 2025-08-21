Contrario di glabro
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Contrario di glabro' è 'Peloso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PELOSO
Perchè la soluzione è Peloso? Quando una persona ha molti peli sul corpo, si dice che è pelosa, opposto a chi ha la pelle liscia e senza peli. La presenza di peli può variare molto da individuo a individuo, creando differenze evidenti tra chi è peloso e chi invece ha una pelle più liscia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Contrario di glabro
- Risposta: PELOSO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Contrario di glabro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Peloso
La definizione "Contrario di glabro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peloso'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Peloso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Contrario di glabro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Forte al contrario Il contrario della strettoia Contrario al pudore Presto al contrario Il contrario di pubblico
Altre definizioni collegate
Con contrario: Il contrario di giovanili
Con glabro: Non ne ha il glabro