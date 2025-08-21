Contrario di glabro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Contrario di glabro' è 'Peloso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PELOSO

Perchè la soluzione è Peloso? Quando una persona ha molti peli sul corpo, si dice che è pelosa, opposto a chi ha la pelle liscia e senza peli. La presenza di peli può variare molto da individuo a individuo, creando differenze evidenti tra chi è peloso e chi invece ha una pelle più liscia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Contrario di glabro

Contrario di glabro Risposta: PELOSO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: O

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Contrario di glabro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Peloso

La definizione "Contrario di glabro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Peloso'.

Le 6 lettere della soluzione

P Padova E Empoli L Livorno O Otranto S Savona O Otranto

La soluzione 'Peloso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Contrario di glabro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.