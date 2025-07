Non ne ha il glabro nei cruciverba: la soluzione è Barba

BARBA

Curiosità e Significato di Barba

Approfondisci la parola di 5 lettere Barba: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Barba? Barba è il pelo che cresce sul viso di uomini adulti, solitamente all'altezza del mento e delle guance. L’espressione non ne ha il glabro indica che qualcuno non ha peli sul volto, quindi è senza barba o con una barba molto rada. È un elemento distintivo che può cambiare aspetto e carattere, simbolo di maturità o di stile personale.

Come si scrive la soluzione Barba

Se "Non ne ha il glabro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

A Ancona

