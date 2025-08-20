Strumento musicale con le corde colorate

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Strumento musicale con le corde colorate' è 'Arpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ARPA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Strumento musicale con le corde colorate
  • Risposta: ARPA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    APA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Arpa? L’arpa è uno strumento musicale con corde colorate che, sfiorate con le mani, produce suoni dolci e armoniosi. La sua forma elegante e le corde variopinte la rendono unica, capace di trasmettere emozioni profonde a chi la suona o ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strumento musicale con le corde colorate: risposta da 4 lettere

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