Strumento musicale con le corde colorate
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Strumento musicale con le corde colorate' è 'Arpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Strumento musicale con le corde colorate
- Risposta: ARPA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: APA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Arpa? L’arpa è uno strumento musicale con corde colorate che, sfiorate con le mani, produce suoni dolci e armoniosi. La sua forma elegante e le corde variopinte la rendono unica, capace di trasmettere emozioni profonde a chi la suona o ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Strumento musicale con le corde colorate: risposta da 4 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Strumento musicale con le corde colorate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Arpa. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.