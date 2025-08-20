Strumento musicale con le corde colorate

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Strumento musicale con le corde colorate' è 'Arpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A R P A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Strumento musicale con le corde colorate

Strumento musicale con le corde colorate Risposta: ARPA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A P A

Inizia con: A

A Finisce con: A

Perchè la soluzione è Arpa? L’arpa è uno strumento musicale con corde colorate che, sfiorate con le mani, produce suoni dolci e armoniosi. La sua forma elegante e le corde variopinte la rendono unica, capace di trasmettere emozioni profonde a chi la suona o ascolta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strumento musicale con le corde colorate: risposta da 4 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Strumento musicale con le corde colorate" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Arpa. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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