Lo è il formaggio nella trappola
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Perchè la soluzione è Esca? Quando il formaggio si trova nella trappola, l’animale può essere attratto facilmente. La presenza di un’esca alletta e inganna, portando a cadere nella trappola. È un modo semplice per catturare o attirare qualcosa, sfruttando la tentazione che suscita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è il formaggio nella trappola
- Risposta: ESCA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ECA
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Lo è il formaggio nella trappola nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Esca
La definizione "Lo è il formaggio nella trappola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Esca'.
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con formaggio: Formaggio spesso confuso con l emmental
Con trappola: Era la trappola per la mattanza