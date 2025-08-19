Lo è il formaggio nella trappola

Anna Gallo | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è il formaggio nella trappola' è 'Esca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ESCA

Perchè la soluzione è Esca? Quando il formaggio si trova nella trappola, l’animale può essere attratto facilmente. La presenza di un’esca alletta e inganna, portando a cadere nella trappola. È un modo semplice per catturare o attirare qualcosa, sfruttando la tentazione che suscita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è il formaggio nella trappola
  • Risposta: ESCA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ECA
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A
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Lo è il formaggio nella trappola nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Esca

La definizione "Lo è il formaggio nella trappola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Esca'.

La soluzione 'Esca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il formaggio nella trappola". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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