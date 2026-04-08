Era la trappola per la mattanza

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Era la trappola per la mattanza' è 'Tonnara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONNARA

Perché la soluzione è Tonnara? Una tonnara è un'antica tecnica di pesca utilizzata per catturare i tonni durante le stagioni di migrazione. Questa pratica prevedeva l'uso di reti grandi e complesse disposte in modo strategico nel mare, creando una sorta di trappola naturale che guidava i pesci verso zone di cattura. La tonnara rappresentava un metodo sostenibile e tradizionale, che richiedeva abilità e conoscenza approfondita delle correnti marine e dei comportamenti dei tonni. La sua funzione principale era assicurare una pesca efficace senza danneggiare eccessivamente la popolazione dei pesci.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era la trappola per la mattanza". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Era la trappola per la mattanza nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tonnara

La soluzione associata alla definizione "Era la trappola per la mattanza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era la trappola per la mattanza" conferma che la soluzione 'Tonnara' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tonnara

T Torino O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era la trappola per la mattanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tonnara' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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