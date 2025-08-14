Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi' è 'Spartaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPARTACO

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Perché la soluzione è Spartaco? Spartaco fu un famoso gladiatore romano che, insieme ad altri schiavi, si sollevò contro i loro padroni, guidando una rivolta di schiavi. La sua figura simboleggia la lotta per la libertà e la resistenza contro l'oppressione. Attraverso la sua ribellione, divenne un simbolo di sfida e di speranza per chi subiva ingiustizie. La sua storia rimane un esempio di coraggio e determinazione nella storia antica.

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Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Spartaco

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spartaco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi

Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi Risposta: SPARTACO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

S Savona P Padova A Ancona R Roma T Torino A Ancona C Como O Otranto

La soluzione 'Spartaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.