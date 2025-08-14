Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi
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SOLUZIONE: SPARTACO
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Perché la soluzione è Spartaco? Spartaco fu un famoso gladiatore romano che, insieme ad altri schiavi, si sollevò contro i loro padroni, guidando una rivolta di schiavi. La sua figura simboleggia la lotta per la libertà e la resistenza contro l'oppressione. Attraverso la sua ribellione, divenne un simbolo di sfida e di speranza per chi subiva ingiustizie. La sua storia rimane un esempio di coraggio e determinazione nella storia antica.
Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Spartaco
Questa pagina è dedicata alla definizione "Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spartaco'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi
- Risposta: SPARTACO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Spartaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gladiatore che capeggiò una rivolta di schiavi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ai piedi degli schiavi La richiesta rivolta a un notaio di redigere un contratto Li capeggiò Gengis Khan Il regista del film Il gladiatore Noto schiavo che organizzò una rivolta contro Roma
Altre definizioni collegate
Con gladiatore: Russell : Il gladiatore
Con capeggiò: Li capeggiò Tamerlano
Con rivolta: Scrisse La rivolta ideale