Li capeggiò Tamerlano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li capeggiò Tamerlano' è 'Tartari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARTARI

Perché la soluzione è Tartari? Li capeggiò Tamerlano, sovrano e conquistatore, che guidò le sue truppe attraverso vasti territori. La voce di questo potente leader si diffuse rapidamente tra le popolazioni soggiogate, ispirando timore e rispetto. I Tartari, noti per la loro forza e abilità militare, furono spesso associati a Tamerlano nelle cronache storiche, rafforzando l’immagine di un popolo guerriero e temuto. La presenza di Tamerlano nelle cronache dell’epoca rimane un esempio di leadership e ambizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li capeggiò Tamerlano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Li capeggiò Tamerlano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tartari

La definizione "Li capeggiò Tamerlano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li capeggiò Tamerlano" conferma che la soluzione 'Tartari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tartari

T Torino A Ancona R Roma T Torino A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li capeggiò Tamerlano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tartari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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