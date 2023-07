La richiesta rivolta a un notaio di redigere un contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La richiesta rivolta a un notaio di redigere un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROGAZIONE

Significato/Curiosita : La richiesta rivolta a un notaio di redigere un contratto

Chiamata «rogazione», dal latino rogatio, usato nell'antica roma per indicare una proposta di legge nata dal popolo. le processioni delle rogazioni minori...

