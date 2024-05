La Soluzione ♚ Noto schiavo che organizzò una rivolta contro Roma La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPARTACO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Noto schiavo che organizzò una rivolta contro Roma. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPARTACO

Significato della soluzione per: Noto schiavo che organizzo una rivolta contro roma Spartaco (in greco antico: Spta, Spártakos; in latino Spartacus; Sandanski, 109 a.C. circa – Valle del Sele oppure Petelia o Petilia, 71 a.C.) è stato un militare romano di origine trace, che capeggiò la rivolta di schiavi nota come terza guerra servile, la più impegnativa di questo tipo che Roma dovette affrontare.

Altre Definizioni con spartaco; noto; schiavo; organizzò; rivolta; contro; roma;