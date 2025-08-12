Un nostro simile
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un nostro simile' è 'Uomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: UOMO
Perchè la soluzione è Uomo? Un nostro simile è qualcuno che condivide con noi caratteristiche umane, emozioni e bisogni. È una persona che, come noi, prova gioia, dolore e desideri, creando un senso di connessione e comprensione tra individui. La sua presenza arricchisce le relazioni quotidiane e la vita di tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un nostro simile nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Uomo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un nostro simile
- Risposta: UOMO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: U___
- Inizia con: U
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Uomo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un nostro simile". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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