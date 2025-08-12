Un nostro simile

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un nostro simile' è 'Uomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UOMO

Perchè la soluzione è Uomo? Un nostro simile è qualcuno che condivide con noi caratteristiche umane, emozioni e bisogni. È una persona che, come noi, prova gioia, dolore e desideri, creando un senso di connessione e comprensione tra individui. La sua presenza arricchisce le relazioni quotidiane e la vita di tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un nostro simile nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Uomo

Quando la definizione "Un nostro simile" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uomo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un nostro simile

Un nostro simile Risposta: UOMO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: U___

U___ Inizia con: U

U Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

U Udine O Otranto M Milano O Otranto

La soluzione 'Uomo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un nostro simile". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.