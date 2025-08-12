Come un paese nella città
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Come un paese nella città' è 'Quartiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: QUARTIERE
Perchè la soluzione è Quartiere? Un quartiere è come un piccolo paese all’interno di una città, con le sue strade, negozi e persone. È un luogo che crea un senso di comunità e familiarità, dove ci si sente a casa anche tra tante altre persone e attività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Come un paese nella città
- Risposta: QUARTIERE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: Q________
- Inizia con: Q
- Finisce con: E
Come un paese nella città nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Quartiere
Se la definizione "Come un paese nella città" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quartiere'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Quartiere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come un paese nella città". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con paese: Si batte per la libertà del proprio Paese
Con città: Città tra Agrigento e Caltanissetta