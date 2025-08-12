Come un paese nella città

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Come un paese nella città' è 'Quartiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARTIERE

Perchè la soluzione è Quartiere? Un quartiere è come un piccolo paese all’interno di una città, con le sue strade, negozi e persone. È un luogo che crea un senso di comunità e familiarità, dove ci si sente a casa anche tra tante altre persone e attività. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Come un paese nella città

Come un paese nella città Risposta: QUARTIERE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: Q________

Q________ Inizia con: Q

Q Finisce con: E

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Come un paese nella città nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Quartiere

Se la definizione "Come un paese nella città" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Quartiere'.

Le 9 lettere della soluzione

Q Quarto U Udine A Ancona R Roma T Torino I Imola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Quartiere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come un paese nella città". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.