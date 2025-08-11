Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto

Anna Spiotta | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto' è 'Pistoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PISTONI

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Perché la soluzione è Pistoni? I pistoni sono componenti fondamentali all’interno del motore di un’automobile, poiché si muovono avanti e indietro all’interno dei cilindri. La loro funzione principale consiste nel convertire l’energia generata dalla combustione in movimento meccanico, trasferendo la forza alle altre parti del motore. La precisione del loro movimento permette al motore di funzionare in modo efficiente e affidabile. La loro presenza è essenziale per il corretto funzionamento di un veicolo.

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Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pistoni

La soluzione associata alla definizione "Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pistoni'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto
  • Risposta: PISTONI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
I Imola
S Savona
T Torino
O Otranto
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Pistoni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Con scorrono: Strette gole di montagna in cui scorrono le acque 

Con cilindri: Sono cilindri di tabacco 