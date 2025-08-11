Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto' è 'Pistoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PISTONI
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Perché la soluzione è Pistoni? I pistoni sono componenti fondamentali all’interno del motore di un’automobile, poiché si muovono avanti e indietro all’interno dei cilindri. La loro funzione principale consiste nel convertire l’energia generata dalla combustione in movimento meccanico, trasferendo la forza alle altre parti del motore. La precisione del loro movimento permette al motore di funzionare in modo efficiente e affidabile. La loro presenza è essenziale per il corretto funzionamento di un veicolo.
Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pistoni
La soluzione associata alla definizione "Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pistoni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto
- Risposta: PISTONI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Pistoni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Scorrono nei cilindri Diametro dei cilindri del motore a stantuffi Nei cilindri delle auto Un controllo dell auto Auto giapponesi
Altre definizioni collegate
Con stantuffi: Diametro dei cilindri del motore a stantuffi
Con scorrono: Strette gole di montagna in cui scorrono le acque
Con cilindri: Sono cilindri di tabacco