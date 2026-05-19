Sono cilindri di tabacco

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono cilindri di tabacco' è 'Sigari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIGARI

Perché la soluzione è Sigari? I sigari sono cilindri di tabacco avvolti in fogli di foglia, spesso associati a momenti di relax e piacere. La loro forma allungata e compatta consente di apprezzarne il aroma e il gusto durante il consumo. Realizzati con cura e attenzione, i sigari possono variare in dimensioni, aromi e intensità, riflettendo tradizioni e culture diverse. La qualità del tabacco e il metodo di produzione sono fondamentali per determinare l'esperienza sensoriale offerta.

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Sono cilindri di tabacco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sigari

In presenza della definizione "Sono cilindri di tabacco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono cilindri di tabacco
  • Risposta: SIGARI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
G Genova
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Sigari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono cilindri di tabacco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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