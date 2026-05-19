Sono cilindri di tabacco
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono cilindri di tabacco' è 'Sigari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SIGARI
Perché la soluzione è Sigari? I sigari sono cilindri di tabacco avvolti in fogli di foglia, spesso associati a momenti di relax e piacere. La loro forma allungata e compatta consente di apprezzarne il aroma e il gusto durante il consumo. Realizzati con cura e attenzione, i sigari possono variare in dimensioni, aromi e intensità, riflettendo tradizioni e culture diverse. La qualità del tabacco e il metodo di produzione sono fondamentali per determinare l'esperienza sensoriale offerta.
Sono cilindri di tabacco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sigari
In presenza della definizione "Sono cilindri di tabacco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sigari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono cilindri di tabacco
- Risposta: SIGARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Sigari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono cilindri di tabacco". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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