La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nei cilindri delle auto' è 'Pistoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PISTONI

Curiosità e Significato di "Pistoni"

Vuoi sapere di più su Pistoni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Pistoni.

I pistoni sono componenti fondamentali dei motori a combustione interna. Si trovano all'interno dei cilindri e si muovono su e giù per trasformare l'energia prodotta dalla combustione del carburante in movimento meccanico. Questo movimento viene trasferito all'albero motore, contribuendo così al funzionamento del veicolo. La loro efficienza è cruciale per le prestazioni del motore.

Nei cilindri delle automobili, Scorrono nei cilindri, Un controllo dell auto, Auto giapponesi, Deposito di auto

Come si scrive la soluzione: Pistoni

Se "Nei cilindri delle auto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

