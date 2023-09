Diametro dei cilindri del motore a stantuffi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diametro dei cilindri del motore a stantuffi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALESAGGIO

Significato/Curiosita : Diametro dei cilindri del motore a stantuffi

Nel motore a 2 tempi a stantuffi contrapposti ideato da dkw (generalmente nella configurazione ad accensione comandata), dove i due alberi motore sono... Lo stesso argomento in dettaglio: rapporto alesaggio/corsa. in base al rapporto che vi è tra l'alesaggio e la corsa i vari tipi di motore prendono la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Diametro dei cilindri del motore a stantuffi : diametro; cilindri; motore; stantuffi; La metà del diametro ; Un diametro della bussola; Ninfea con foglie di 3 metri di diametro ; Il diametro del proiettile; Il diametro dei proiettili; Il corpo cilindri co dell aeroplano; Recipiente cilindri co o fregatura; cilindri di pergamena; cilindri bucati; Recipiente cilindri co per la cottura; Grossi contenitori cilindri ci per sostanze liquide; L accensione del motore ; Il motore che va a gasolio; I quattro tempi del motore ; La messa a punto di un motore ; Il coperchio del vano motore dell auto; Piccola imbarcazione a motore con struttura rigida; Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto;

Cerca altre Definizioni