Si intinge nella tavolozza

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si intinge nella tavolozza' è 'Pennello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PENNELLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si intinge nella tavolozza
  • Risposta: PENNELLO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PNLO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Pennello? Quando si dipinge, si intinge il pennello nella tavolozza, assaporando i colori e preparando lo strumento per creare. È un gesto semplice ma fondamentale, che permette di dare vita alle idee e ai sogni sulla tela, trasformando il bianco in un mondo di sfumature e emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si intinge nella tavolozza: risposta da 8 lettere

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