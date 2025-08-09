Si intinge nella tavolozza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si intinge nella tavolozza' è 'Pennello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P E N N E L L O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si intinge nella tavolozza

Si intinge nella tavolozza Risposta: PENNELLO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P N L O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Pennello? Quando si dipinge, si intinge il pennello nella tavolozza, assaporando i colori e preparando lo strumento per creare. È un gesto semplice ma fondamentale, che permette di dare vita alle idee e ai sogni sulla tela, trasformando il bianco in un mondo di sfumature e emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si intinge nella tavolozza: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Si intinge nella tavolozza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Pennello. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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