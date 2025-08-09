Si intinge nella tavolozza
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si intinge nella tavolozza' è 'Pennello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si intinge nella tavolozza
- Risposta: PENNELLO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PNLO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Pennello? Quando si dipinge, si intinge il pennello nella tavolozza, assaporando i colori e preparando lo strumento per creare. È un gesto semplice ma fondamentale, che permette di dare vita alle idee e ai sogni sulla tela, trasformando il bianco in un mondo di sfumature e emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si intinge nella tavolozza: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Si intinge nella tavolozza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Pennello. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.