La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Usato per dipingere, con setole di cinghiale' è 'Pennello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENNELLO

Curiosità e Significato di Pennello

Hai risolto il cruciverba con Pennello? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Pennello.

Perché la soluzione è Pennello? Il pennello è uno strumento utilizzato per dipingere, caratterizzato da un manico e da setole di cinghiale o altri materiali, che permettono di stendere colori su diverse superfici. È fondamentale nell’arte e nelle decorazioni, offrendo precisione e versatilità. Grazie alle sue setole robuste e morbide, consente di creare opere di grande effetto, rendendo il pennello un alleato insostituibile per artisti e appassionati.

Come si scrive la soluzione Pennello

Hai trovato la definizione "Usato per dipingere, con setole di cinghiale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N Z R A A A Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZANZARA" ZANZARA

