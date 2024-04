La Soluzione ♚ S intinge nel caffellatte La definizione e la soluzione di 8 lettere: S intinge nel caffellatte. BISCOTTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su S intinge nel caffellatte: insigne nel caffe latte" Un biscotto è un prodotto alimentare, più precisamente un dolce cotto al forno, di varie forme e bassa umidità che è tipicamente piccolo, duro e piatto, di solito a base di impasto, e un emulsionante. La parola deriva dal latino «panis biscotus», significante «pane cotto due volte», e le cui prime evidenze risalgono al X secolo. I biscotti sono una preparazione antica, caratterizzata da forte presenza del miele (in origine) o dello zucchero ... Altre Definizioni con biscotto; intinge; caffellatte; S intinge nel tè o nel caffellatte; Dolce della tradizione cinese della fortuna; Lo intinge il pittore; S inzuppano nel caffellatte;

La risposta a S intinge nel caffellatte

BISCOTTO

B

I

S

C

O

T

T

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'S intinge nel caffellatte' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.