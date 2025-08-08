La Grandi della canzone

SOLUZIONE: IRENE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Grandi della canzone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Grandi della canzone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Irene? Irene è conosciuta come una delle artiste più influenti nel panorama musicale italiano, riconosciuta per il suo talento e il suo contributo alla musica leggera. La sua presenza sul palco e la sua voce unica hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti ascoltatori. La sua carriera si distingue per successi duraturi e per aver saputo interpretare emozioni profonde. Irene rappresenta una figura iconica della musica italiana, amata e rispettata da generazioni.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Grandi della canzone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Grandi della canzone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Irene:

I Imola R Roma E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Grandi della canzone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

