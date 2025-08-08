Gli elementi come il chip del computer

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Gli elementi come il chip del computer' è 'Microcircuiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MICROCIRCUITI

Perchè la soluzione è Microcircuiti? I microcircuiti sono piccoli componenti elettronici che si trovano all’interno dei chip dei computer. Questi elementi permettono ai dispositivi di elaborare e gestire le informazioni velocemente, rendendo possibile il funzionamento di smartphone, computer e molte altre tecnologie moderne. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli elementi come il chip del computer nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Microcircuiti

Quando la definizione "Gli elementi come il chip del computer" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Microcircuiti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli elementi come il chip del computer

Gli elementi come il chip del computer Risposta: MICROCIRCUITI

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: M____________

M____________ Inizia con: M

M Finisce con: I

Le 13 lettere della soluzione

M Milano I Imola C Como R Roma O Otranto C Como I Imola R Roma C Como U Udine I Imola T Torino I Imola

La soluzione 'Microcircuiti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli elementi come il chip del computer". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.