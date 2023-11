La definizione e la soluzione di: Un elemento come i chip dei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 13 lettere : MICROCIRCUITO

Significato/Curiosita : Un elemento come i chip dei computer

Cronologia dei computer fino al 1950. le prime importanti esigenze di calcolo riguardarono principalmente l'astronomia, disciplina legata da un verso a concezioni... Una carta intelligente (in inglese smart card) è un dispositivo hardware che possiede potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati in grado di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

